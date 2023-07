Tod’s, Walter Chiapponi non è più direttore creativo

Si separano, di comune accordo, le strade della Tod’s e di Walter Chiapponi, direttore creativo delle collezioni uomo e donna del primo brand del Gruppo, dal 2019. Una separazione che, formalmente, ci sarà dopo la presentazione alla fashion week milanese, dell’ultima collezione donna Tod’s, primaveraestate creata sotto l’egida di Chiapponi, il 22 settembre. "Ringrazio e saluto Tod’s, a partire da un team stile davvero speciale che ha sostenuto la mia visione e contribuito a un bellissimo percorso" si congeda Chiapponi da "un’esperienza straordinaria, umana e creativa, fatta di coraggio e tempra, cammino e sostegno". Un ringraziamento lo riserva a Diego e Andrea Della Valle "che hanno creduto in me, per l’umanità e la libertà che mi hanno concesso per esprimere con Tod’s la migliore versione di me". A sua volta, Diego Della Valle ringrazia Chiapponi per il tratto di strada fatto insieme: "Anche noi ricorderemo nel modo migliore questa esperienza" aggiunge, ringraziando "tutte le persone dell’ufficio stile che lavorano con grande competenza e attaccamento al marchio e all’azienda, ottenendo eccellenti risultati".