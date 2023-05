Tofoli e Moretti ad Artevinando

Non era facile affrontare il binomio ‘Sport e vino: valore aggiunto per il territorio’ scelto dall’Associazione ‘Di Arte in Vino’ presieduta da Marino Calvigioni per l’incontro di Artevinando. Ma, il prezioso e gradevolissimo contributo offerto dai due ospiti, entrambi fermani, gli ex pallavolisti Paolo Tofoli (originario di Fermo, campione della nazionale della ‘generazione di fenomeni’ di Velasco) e Federico Moretti (è nato e vive a Sant’Elpidio a Mare, 15 stagioni disputate nelle massime serie, ora approdato al mondo dei vini presso la Provima), ha consentito di scoprire curiosi abbinamenti e affinità tra vino, sport, regalando al pubblico che affollava il Casale Cs, tanti spunti di riflessione. Oltre a questo, la sala gremita e attenta è stata la più bella conferma dell’ammirazione di cui gode Tofoli, uno dei giocatori più vincentidella pallavolo italiana. "Un ambasciatore delle Marche che - è stato detto - dovrebbe essere solo motivo di vanto per il territorio che gli ha dato i natali".