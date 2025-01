Toga di platino per l’avvocato . Mario Chiarini

C’era anche l’avvocato Mario Chiarini tra i premiati con la toga di platino, per i 50 anni di iscrizione all’ordine. Professionista stimato e di esperienza, Chiarini ha tenuto un discorso durante la festa per i 150 dell’ordine al teatro dell’Aquila. Insieme a Chiarini per i 50 anni c’erano Maria Federica Astorri, Mariano Franchi, Alfonso Maria Marozzi e Vincenzo Parrino, per i 40 anni Claudio Brignocchi, Nazzareno Ciarrocchi, Mauro Cimino, Villeado Craia, Elena D’Amico, Antonio Del Vivo, Francesco De Minicis, Norberto Dionisi, Claudio Fonti, Francesca Palma, Luca Frascari, Maria Vittoria Girotti, Daniele Liberini, Riberto Marrozzini, Maurizio Mattioli, Giancarlo Olivieri, Lucio Olivieri, Massimo Ortenzi, Giancarlo Pacini, Nicola Palombi, Maria Cristina Sambo, Pierluigi Spadavecchia, Alfonsina Svampa, Sauro Vesprini, Paolo Viozzi. Toga di diamante per Fabrizio Emiliani, con 60 anni di iscrizione.