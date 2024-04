Tomaificio fuori legge. Scattano multe e sequestri

L’ispettorato del lavoro in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Fermo, dopo una verifica all’interno di un tomaificio sito a Monte Urano e gestito da una proprietà cinese, ravvisa numerose irregolarità. Scattano denunce e sanzioni amministrative per centinaia di migliaia di euro. Partiamo però con ordine, nei giorni scorsi i militari dell’Arma hanno effettuato un’importante attività di controllo all’interno di un tomaificio con sede a Monte Urano e gestito da una donna di origini cinesi di 49 anni residente a Prato. Al termine dell’indagine, la titolare è stata denunciata in stato di libertà per diverse violazioni in ambito di sicurezza sul lavoro. Tra le irregolarità riscontrate: omissione della redazione del Dvr (Documento Valutazione Rischi), la mancata nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la presenza di conduttori elettrici nudi in tensione, nonché la mancanza di conformità dei luoghi di lavoro per assenza di sistemi di riscaldamento, carenza di igiene nei locali adibiti a spogliatoio, dormitorio, refettorio e servizi igienici. In risposta a tali gravi violazioni è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, insieme ad ammende per un totale di 35.000 euro e sanzioni amministrative per 8.500 euro. Questa però solo una parte delle irregolarità riscontrate dai militari, infatti, a seguito di ulteriori accertamenti, è emerso che l’azienda stava continuando a lavorare nonostante dovesse già rispondere di una precedente sospensione dei lavori per le stesse cause. Pertanto alle pene già annunciate sono state addizionate ulteriori sanzioni: la titolare nuovamente deferita in stato di libertà, ma con il sequestro preventivo dell’immobile e dei macchinari custoditi all’interno per un valore complessivo stimato in circa 100.000 euro. Questi interventi sottolineano l’impegno costante delle forze dell’ordine e del Nucleo ispettorato del lavoro nel vigilare affinché vengano rispettati i diritti dei lavoratori e le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’obiettivo è quello di prevenire incidenti e garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutti i lavoratori. Le autorità giudiziarie di Ascoli Piceno sono state informate dei fatti e procederanno secondo le disposizioni di legge. L’importanza della sicurezza sul lavoro è fondamentale per garantire la salute e l’incolumità dei lavoratori e prevenire incidenti e situazioni pericolose. Alessio Carassai