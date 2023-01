Tombolata per il Palio del mare al centro sociale

Primo appuntamento

dell’anno targato Palio del Mare con la tradizionale tombolata dell’epifania, oggi alle 16 al centro sociale anziani di via Pesaro a Porto Sant’Elpidio. Il presidente dell’Atletica Porto Sant’Elpidio, Sante Isidori, invita tutti a partecipare: "Ci auguriamo il bel pubblico di sempre, non solo perché ci sono ricchi premi, per i quali ringraziamo le aziende e gli esercizi commerciali sempre pronti a sostenerci, ma anche perché giocare con noi oggi è un altro modo per finanziare questa manifestazione che è tornata ad arricchire la stagione estiva elpidiense". Nel corso del pomeriggio sono previste più manches di gioco, permettendo a più persone di partecipare e vincere. Saranno presenti i 5 caporione e lo staff organizzativo, un gruppo consolidato che è già di buona lena a lavoro per la 18esima edizione e che, non solo cerca finanziamenti e sponsor, ma si mostra intraprendente e pronto ad impegnarsi in iniziative di autofinanziamento diverse nel corso dell’anno. Il loro grazie va a radio Faleria, che collabora anche in questa occasione, al centro anziani, che offre lo spazio per ospitare la tombolata e chiaramente a quanti vorranno essere presenti.

Nadir Tomassetti