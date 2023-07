Tombolini: "Tanti sforzi sulla viabilità"

Assenza di progettazione, pressapochismo e clientelismo sono le pesanti critiche che gli esponenti del Partito Democratico hanno rivolto in tema di viabilità all’attuale amministrazione. La replica è del capogruppo di maggioranza Marco Tombolini: "In seguito all’uscita del Pd – queste le sue parole - vorrei rispondere come rappresentante della maggioranza consapevole degli sforzi e dell’impegno di questa amministrazione su un tema di vitale importanza, quale quello della viabilità". Tombolini dice di voler evitare i toni polemici che non servono a nulla. A suo dire l’amministrazione sta cercando di risolvere i problemi, non accontentando – come si mormora - di volta in volta singoli gruppi di cittadini o comitati, ma ascoltando, che è una cosa ben diversa: "Credo che la politica debba saper ascoltare tutti – sottolinea - e promuovere la partecipazione per favorire scelte ponderate che abbiano come obiettivo il bene della cittadinanza. Ad esempio, in seguito al confronto dei cittadini con il sindaco Valerio Vesprini è stato installato un nuovo stop in viale della Vittoria, all’altezza di via Castelfidardo: questo sarà utile per la sicurezza di chi vi transita in auto o a piedi". Il capogruppo consiliare di maggioranza, quindi, respinge le accuse del Pd di essere avversi alla mobilità dolce se si pensa alla creazione di un assessorato ad hoc, e alla volontà di portare avanti il nuovo progetto di lungomare. Per quanto riguarda i parcheggi ne sono stati reperiti molti grazie ad accordi presi con i privati, mentre l’istituzione di un sistema di bus navetta per fare la spola tra i posteggi periferici con gli stabilimenti balneari.