Tombolone scientifico del Montani Si gioca per la ’sostenibilità’

La scienza a portata di mano, amica, divertente, magica anche. È il filo conduttore del Tombolone scientifico del Montani, una tradizione delle feste di Natale ormai dal 2007. Prossimo appuntamento è fissato per il pomeriggio di domani finalmente in presenza. La dirigente della scuola, Stefania Scatasta, parla di un momento di grande emozione ma anche di coinvolgimento totale della scuola che spera di far capire, soprattutto ai più giovani, la bellezza della scienza: "La prima edizione, nel 2007 fu un esperimento didattico innovativo che precorreva i tempi. Da allora, in un crescendo di attività progettate e con una costante evoluzione del rapporto fra la scuola ed il territorio, la finalità principe è far avvicinare tutti, con un focus sugli studenti più giovani, al fascino della scienza. I bambini (ma anche i ragazzi e gli adulti) apprendono concetti cruciali e rimuovono ostacoli cognitivi attraverso esperimenti studiati appositamente per avvicinarsi alla scienza giocando e curiosando, è infatti la curiosità la molla per l’osservazione di un fenomeno che è il prerequisito per la sua razionalizzazione".

Ci si ritrova a girare tra le aule della scuola, dalle 15 alle 19, per un gioco scientifico con 90 esperimenti. "I partecipanti ricevono una cartella con 5 numeri corrispondenti a 5 esperimenti. Sotto la guida di uno staff di oltre 300 tutor, studenti e docenti del Montani, ognuno arriva a fare Tombolone svolgendo le esperienze assegnate e ricevendo un premio adatto alla curiosità scientifica e tecnica", spiega Teresa Cecchi, docente di chimica, tra le ideatrici del Tombolone insieme ad altri insegnanti e a tutto lo staff della scuola. "Il principio ispiratore della XVI Edizione è la Sostenibilità – aggiunge la prof Cecchi – è una parola che ha invaso le nostre vite, a volte è inflazionata. Le pratiche sostenibili sviluppate al Montani in ogni ambito della tecnica verranno scoperte dal pubblico mediante esperimenti interattivi, curati scientificamente ed esteticamente per promuovere creatività ed inferenza. Gli studenti del Montani sono a disposizione del pubblico". "La progettazione e la realizzazione del Tombolone scientifico fa crescere il senso di appartenenza – aggiunge la dirigente Scatasta – rendendo gli studenti protagonisti di un evento di servizio alla comunità in cui vivono, durante le vacanze natalizie". L’assessore comunale Annalisa Cerretani sottolinea il valore di una esperienza formativa che è frutto di un lavoro gigantesco. Vicino alla scuola anche gli ex allievi del Montani, col presidente Carlo Labbrozzi che spiega come nulla si potrebbe fare "senza insegnanti qualificati, una preside operativa e studenti bravi ed educati".

Angelica Malvatani