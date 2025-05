‘Top Barman Junior’. Gli studenti vincitori

Non una esercitazione, ma un contest vero e proprio quello promosso dal polo ‘Urbani’ con il ‘Top Barman Junior’, coinvolgendo esclusivamente studenti, in tutto 17, dell’indirizzo enogastronomico delle sedi di Porto Sant’Elpidio e di Sant’Elpidio a Mare. Per una intera mattinata i ragazzi si sono cimentati, davanti alla giuria, nella preparazione di cocktail, mocktail e caffetteria, sotto lo sguardo attento di studenti delle prime classi.

Preziosa la collaborazione di Aibes (Associazione Barman e Sostenitori) Marche col consigliere nazionale Leonardo Paglialunga, in giuria insieme al barman Alessandro Governatori, con Anna Enrica Tosoni (referente sezione Marche), Gabriella Traini e Stefan Bilan (entrambi in giuria per la caffetteria), mentre Miguel Catalini e Sirio Bonfiglioli hanno dato un supporto tecnico.

In giuria anche Sergio De Carolis (Federazione Italiana Cuochi) e la giornalista Marisa Colibazzi), oltre naturalmente alla dirigente Laura D’Ignazi che ha assegnato un premio speciale ‘professionalità ed eleganza’ allo studente Stefano Fornaro.

I vincitori nella cat. Caffetteria: Diletta Craia con Hot Cases (crema di latte, caffe espresso e crema nocciola); cat. Mocktail: Andrea Carlorecchio con Harmonia (spremuta di agrumi, estratto di cetrioli e avocado, menta, lime e ginger ale); cat. cocktail: Ilenia Dolci con False Velvet (lime, sciroppo di lavanda, liquore Lovem, rum, malibu).

Gli alunni che si sono cimentati in questa prima edizione di un contest che smerita di essere riproposto, si sono dimostrati tutti all’altezza della prova, con un pizzico di creatività che è stata il valore aggiunto, tutti ben preparati dai professori Giannantonio Lanciotti, Vincenzo Bisignani e Stefano Isidori e un ringraziamento speciale è stato rivolto a Francesca Burini, Samuele Properzi, Enrico Maria Rimbano.