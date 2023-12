Topi a scuola, la mensa resta chiusa per la sanificazione dei locali

Ci sono i topi a scuola e quindi, la prossima settimana, da lunedì a giovedì, resteranno chiusi i locali della mensa della scuola primaria ‘Rodari’ di via Pesaro e le attività didattiche saranno sospese nel pomeriggio per la sanificazione dei locali. "La direzione didattica ha segnalato l’urgenza di un tempestivo intervento di derattizzazione della scuola ‘Rodari’ vista la presenza di topi che, presumibilmente, entrano dei fori di areazione" si legge nell’ordinanza firmata ieri dal sindaco Massimiliano Ciarpella. Un provvedimento che il sindaco ha ritenuto di dover prendere dopo il sopralluogo effettuato dall’Ufficio Tecnico comunale, cui ha fatto seguito l’incarico a una ditta specializzata per i lavori di sanificazione dei locali. Una notizia che, come prevedibile, ha suscitato un certo allarme e preoccupazione nelle famiglie. La rassicurazione di Ciarpella: "Si tratta di una misura precauzionale. Le tracce di ratti non hanno interessato i locali della mensa. La sospensione della mensa e delle lezioni pomeridiane è stata predisposta per consentire di effettuare in sicurezza le operazioni di sanificazione". E aggiunge: "Stiamo parlando di un servizio fruito quotidianamente dai bambini e abbiamo il dovere di garantire alle famiglie la pulizia degli spazi, che sono sempre stati puntualmente controllati dal personale addetto, senza riscontrare anomalie". Per questo, di fronte alla segnalazione della scuola "non si può fare a meno di prestare la massima attenzione". Poiché per quattro giorni, le lezioni saranno sospese nel pomeriggio, è stato predisposto e garantito il servizio di scuolabus per l’uscita delle 13. "Ci scusiamo con le famiglie degli alunni" conclude Ciarpella.