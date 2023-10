Torna a vivere lo skate park, affidata la gestione

Torna a vivere lo skate park di Lido Tre Archi, dopo il primo anno sperimentale di gestione da parte dell’associazione Strike Skate Events, c’era stato un periodo vacante nel quale la struttura pareva lasciata nell’abbandono e nell’incuria. La giunta regionale ha rinnovato l’accordo con la st4essa associazione, stavolta per la durata di due anni, con un contributo pari a 7mila e 500 euro l’anno, a parziale copertura dei corsi di gestione, in considerazione dell’uso pubblico e della riconosciuta valenza sociale della gestione di quella struttura. Si tratta di uno spazio molto apprezzato da giovani che arrivano anche da fuori quartieri e che sotto l’associazione Strike Skate events ha avuto risultati del tutto positivi. Dunque si rinnova la gestione della struttura perché torni ad essere un luogo di ritrovo accogliente, sorvegliato e protetto per tutti i ragazzi del quartiere di Lido Tre Archi e di tutto il Comune appassionati di skate board, "con lo scopo di favorire la diffusione e la pratica dell’attività sportiva, ludicomotoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l’affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita".