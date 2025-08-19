Torna ’Armonie della Sera’: doppio show a Ponzano di Fermo

Il cartellone di agosto di Armonie della sera, international concert series XXI edizione, torna a Ponzano di Fermo presso la romanica Chiesa di San Marco, oggi e domani, sempre alle ore 21.15, con due concerti consecutivi dedicati all’integrale della Danze Ungheresi di J. Brahms ed affidati al duo pianistico Marco Schiavo - Sergio Marchegiani. Un duo di pianoforte a 4 mani che ha alle spalle una intensa carriera concertistica con esibizioni nelle più importanti sale da concerto del mondo ed una discografia significativa realizzata per Decca che include anche l’integrale delle Sonate di Mozart. Nelle due serate consecutive si potranno ascoltare tutte le 21 Danze Ungheresi del compositore di Amburgo, pagine piene di energia, forza comunicativa, slancio e malinconia.

A completare i programmi delle due serate vi saranno altre musiche di grande impatto come l’Ouverture da Il Barbiere di Siviglia, la Sinfonia da L’italiana in Algeri e l’Ouverture da La Gazza ladra di G. Rossini, oltre ad alcune Danze slave di A. Dvorak, accostate anche ad una delle musiche più intense, profonde e dilanianti della letteratura pianistica romantica: la Fantasia in fa minore op.103 D 940 di Franz Schubert. Una prova importante per il Duo Schiavo-Marchegiani che si cimenterà su un bellissimo Steinway gran coda della collezione di Angelo Fabbrini. Ancora una settimana intensa di concerti per Armonie della sera dopo il grande successo della serata svolta nell’area archeologica La Cuma di Monte Rinaldo che ha visto un pubblico giunto da tutta Italia per l’omaggio a Ezio Bosso con il giovane pianista Francesco Mazzonetto che ha offerto un’originale serata, incrociando le meraviglie archeologiche a musiche moderne e piene di energia. Ingresso ai concerti del 19 e 20 agosto con biglietti a 10 euro. Info su www.armoniedellasera.it