Torna ’Borgo a lume di candela’: si potrà visitare anche la torre

Dopo il successo dello scorso anno, l’amministrazione ha deciso di riproporre l’iniziativa del ‘Borgo a lume di candela’ e si aggiunge una ulteriore attrazione: la possibilità di visitare la torre gerosolimitana che, dopo svariati anni di chiusura per lavori, sarà finalmente riaperta al pubblico proprio il 3 dicembre e, in questa prima giornata di apertura, l’ingresso sarà gratuito (previa prenotazione all’ufficio turistico: 0734 8196407). Sono le novità illustrate in conferenza stampa dal sindaco, Alessio Pignotti, dagli assessori Michela Romagnoli e Claudia Bracalente. "A partire dalle 16,30, sarà ricreata un’atmosfera suggestiva che diventerà magica quando si spegnerà l’illuminazione pubblica e il borgo sarà rischiarato solo dalla luce delle candele, con animazioni varie che allieteranno il pomeriggio e la serata, regalando emozioni a grandi e piccini in un appuntamento che apre le porte al Natale" ha esordito Pignotti. La luce sarà protagonista di questo evento che, grazie alla suggestione delle candele, offrirà un’ambientazione unica in cui si svolgeranno mercatini di prodotti tipici e dell’artigianato, spettacoli, laboratori di candele per bambini, musica live con il violinista Valentino Alessandrini e, appunto, l’attesa riapertura della Torre Gerosolimitana. Sono previste anche cene a lume di candela nei ristoranti del centro storico e presso la Contrada San Martino. "Un evento – ha concluso la Romagnoli – che credo diventerà una costante del natale elpidiense. Ci sarà un mix di momenti di musica, suggestioni e divertimento che si concluderà con lo spettacolo in Piazza Matteotti e, alle 21, tutti al ‘Cicconi’ per ‘Lucio a quadrato’, tributo musicale a Lucio Battisti e Lucio Dalla con Giuseppina Gazzela (voce) e Niky romagnoli (piano)". Tutti gli eventi sono a ingresso libero.