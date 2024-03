Torna domani la ’Serata in rosa’

Dopo il successo dello scorso anno, l’Amministrazione di Falerone, ha organizzato la seconda edizione di ‘Serata in Rosa’, che si svolgerà domani 8 marzo alle 21 nel salone comunale in piazza delle Concordia. La manifestazione sarà introdotta da Pisana Liberati e Maria Teresa Quintozzi, rispettivamente vice sindaco e assessore oltre che rappresentanti delle quote rosa all’interno della Giunta comunale. L’iniziativa sarà interamente dedicata alla poesia, alla cultura e all’arte, tutta declinata al femminile con le ospiti: Monica Antognozzi, Gabriella Fermani e Chiara Tronelli, a cui si aggiungeranno Isabella Di Chiara nelle vesti di moderatrice dell’evento e la maestro Loredana Totò che interpreterà alcuni brani musicali per allietare il pubblico. La serata ospiterà anche l’inaugurazione della mostra ‘Arte in Rosa’, che esporrà le opere delle artiste locali, che sarà visitabile fino al 10 marzo con orario 10-12 e 15-18.

a.c.