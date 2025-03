Torna domenica la grande Fiera di San Giuseppe, organizzata dal Comune, che si snoderà per le principali vie del centro città, per l’intera giornata, dalle 8 alle 19. Una tradizione che si rinnova da tanti anni e che resta uno appuntamento al quale i montegranaresi sono legati e non vogliono mancare. Oltre alle decine e decine di banchi di ambulanti con le più diverse tipologie di merce, la fiera è diventata nel tempo l’occasione per iniziative collaterali. Tra queste, c’è la possibilità di visitare (gratuitamente) la torre campanaria e salire fino in cima per godere del suggestivo panorama, grazie ai volontari dell’associazione Città Vecchia, con orario 9,30-12,30 e 14,30-17,30. Associazione che, peraltro, ha abbinato all’evento la Festa dei Soci con annesso tesseramento annuale (10 euro), nella propria sede (poco distante dalla torre, in pieno centro storico) con panino e vino offerto ai soci. Non solo: sempre nell’intento di valorizzare il patrimonio storico artistico della città, è stata prevista anche un’apertura straordinaria a cura di Arkeo, del Must, Museo della storia e delle tradizioni comunale, che sarà visitabile grazie ai volontari dell’associazione, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Inoltre, oltre alle bancarelle di ambulanti e di hobbisti, e alle specialità gastronomiche che saranno proposte lungo le vie della fiera, lungo Viale Gramsci e presso l’anfiteatro di Largo Conti l’amministrazione ha previsto l’allestimento di gonfiabili e giochi per creare occasioni di divertimento per i bambini. Infine, anche quest’anno, approfitteranno del consistente flusso di gente che richiama sempre la fiera, pure alcune associazioni di volontariato cittadine che, nei loro gazebo, faranno opera di sensibilizzazione e informazione sulla loro attività e cercheranno di raccogliere eventuali nuove adesioni.