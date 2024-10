Torna domenica lo storico motoraduno al santuario dell’Ambro

Sarà il moto club ‘Guido Paci’ di Montegiorgio fondato nel 1987 ad organizzare il primo motoraduno regionale al santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino, che si terrà domenica 6 ottobre. Parliamo di una manifestazione storica che richiama ogni anno migliaia di motociclisti provenienti da tutto il centro Italia, per ricevere la benedizione solenne di padre Gianfranco Priori, rettore del santuario e più noto al grande pubblico come frate Mago. "Nel 2000 per richiamare i tanti appassionati di moto che frequentano abitualmente il santuario della Madonna dell’Ambro – racconta il direttivo del moto club Guido Paci – organizzammo una moto incontro, che poi è divenuto un appuntamento fisso di primavera, una sorta di apertura della stagione motociclistica, che in pochi anni è divenuto un appuntamento di richiamo. Normalmente registriamo presenze fra 2.500 -2.800 motociclisti. Quest’anno organizzeremo il primo moto raduno ufficiale regionale con il patrocinio Fim (Federazione Italiana Motociclismo). Inizialmente volevamo organizzare a primavera, ma essendoci dei lavori in corsi nel parcheggio del santuario sarebbe stato difficile accogliere tutti gli ospiti, trattandosi di un evento regionale è ipotizzabile che ci sarà un notevole aumento di presenze abbiamo rinviato tutto all’autunno. Ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e reso possibile organizzare l’evento, inoltre sarà allestita grazie alla presenza di un concessionario una esposizioni dei nuovi modelli di moto 2024". Il programma della manifestazione: domenica 6 ottobre sul piazzale del santuario si parte alle 9 con l’arrivo dei motociclisti: moto da strada, turismo, custom, storiche, sidecar e molto altro e iscrizione all’evento con la consegna dei gadget. Alle 11 sulla scalinata dal santuario santa messa ufficiata da padre Gianfranco Priori e benedizione dei motociclisti; alle 12 pranzo sociale (viste le presenze è obbligatoria la prenotazione ai numeri 333-1074165 o 333-3905472). Termine della manifestazione alle 16.

Alessio Carassai