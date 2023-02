Torna dopo due anni il Carnevale Altidonese: sfilate domenica e martedì

Torna dopo due anni di stop causato dall’epidemia, la festa più allegra e colorata dell’anno, il Carnevale Altidonese. La manifestazione, giunta all’ottava edizione è organizzata dalla Pro Loco e dal Comune e si svolgerà in due appuntamenti pomeridiani in programma per: domenica a Marina di Altidona a partire dalle 14.30 (con il ritrovo di carri e maschere in Piazza Santa Cecilia) e martedì 21 febbraio sempre a partire dalle 14.30 con il ritrovo in zona bocciofila (Strada Provinciale 2) per proseguire con i festeggiamenti al centro storico. Non mancheranno nei due luoghi di arrivo delle sfilate, Piazza degli Artisti per Marina di Altidona e Piazza Battisti per il Centro storico, punti di ristoro e intrattenimento, adatti a tutte le età. Pro loco e amministrazione comunale, sono lieti di proporre una manifestazione rinnovata che vede il coinvolgimento di altre Pro loco, delle scuole e di tantissime persone.