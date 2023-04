Torna dopo la pandemia la ’Passione di Cristo’

Torna a Monte San Pietrangeli dopo la sospensione a causa delle pandemia, la ricostruzione storica della ‘Passione di Cristo’, che quest’anno raggiungerà la 45° edizione. Un evento molto seguito dalla popolazione e dai fedeli di tutto il territorio che si terrà domani con inizio alle 21 nel centro storico di Monte San Pietrangeli. Si tratta delle manifestazione religiosa del paese, promossa dal Comitato rievocazione con il patrocinio del Comune e della Consiglio regionale.

Il Comitato, attivatosi nel 1976, vuole consolidare nel tempo la continuità della rappresentazione liturgico-drammatica della ‘Passione e morte di Gesù’. La rappresentazione impegna oltre 250 figuranti, che indossano costumi confezionati dalla sartoria dell’associazione, tutti conformi ai modelli e ai tessuti dell’epoca del dominio romano in Palestina. Così anche per i finimenti e le bardature dei cavalli e gli armamenti dei soldati. La sceneggiatura ha inizio e fine di fronte alla chiesa dei Santi Lorenzo e Biagio, con il processo a Gesù e la Crocifissione. In successione: Gesù davanti a Kaifa e al Sinedrio, il successivo processo con Ponzio Pilato e la liberazione di Barabba, la condanna a morte del Salvatore, quindi la Via Crucis e la Crocifissione sul Golgota.

Tutto viene ripercorso con scrupolosa fedeltà aòòa storico in una liturgia di grande suggestione per gli adulti e d’impronta educativa per i bambini. La processione si articola tra la vie del centro storico, il tutto abbellito da un sapiente gioco di luci e di effetti sonori accompagna la sofferenza di Cristo e il requiem di Verdi esplode nell’aria al momento in cui il Crocefisso rimette il suo spirito nelle mani del Padre. Ma tradizione Monsampietrina non termina qui. Infatti, l’antica bara del Cristo Morto, viene portata in una seconda processione per le vie del centro storico.

Alessio Carassai