Torna il biliardo in piazza Sagrini

Si riparte. Torna a Fermo l’evento del biliardo, l’appuntamento più importante dell’intera stagione per la disciplina delle boccette, in programma a piazza Sagrini fino al 21 maggio. Organizzazione a cura della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling in collaborazione con l’Asd CSB Fermo 2000, il patrocinio del Comune, del Coni regionale, della Provincia. Dopo lo stop causa pandemia, l’evento da questa mattina è ripreso ed è stato ufficialmente inaugurato. In circa un mese di gare sono attesi circa 1.000 atleti da tutta Italia che alloggeranno anche in città e nel territorio. Immagini che verranno irradiate anche da Rai Sport e diretta streaming su youtube.