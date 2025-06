Torna il campo scuola della protezione civile

"Anch’io sono la protezione civile" è la stimolante ed impegnativa denominazione del campo scuola promosso a Porto San Giorgio per il secondo anno consecutivo dal dipartimento nazionale dalla regione Marche e dal comune di Porto San Giorgio e la collaborazione del gruppo comunale dei volontari. L’obiettivo è di diffondere tra le giovani generazioni la cultura e la conoscenza delle attività di protezione civile, insegnando loro come operare sul territorio e come mitigare i rischi legati alle varie calamità. L’iniziativa, che ha riscosso grande successo lo scorso anno è stata presentata, ieri in conferenza stampa, dal coordinatore del gruppo comunale di protezione civile, Luciano Pazzi e dall’assessore ai servizi sociali Carlotta Lanciotti. Si svolgerà dal 28 luglio al 3 agosto 2025 nel campo sportivo Ala Azzurra della polisportiva Mandolesi ed è rivolto a ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni. La partecipazione è riservata esclusivamente ai residenti di Porto San Giorgio, con un massimo di 20 posti disponibili. Esclusi coloro che hanno partecipato l’anno scorso. L’esperienza proposta è una settimana full immersion con pernotto in tenda. Niente cellulari per incoraggiare l’interazione diretta.

Il programma quest’anno prevede incontri con i Vigili del Fuoco, focalizzati sugli incendi boschivi e le simulazioni pratiche, con la Croce Azzurra per le manovre di primo soccorso, e con la Guardia Costiera per affrontare l’inquinamento ambientale. Sarà inclusa anche una simulazione di ricerca persone con cani. L’entusiasmo dimostrato dai ragazzi lo scorso anno, con momenti di apprendimento uniti a momenti ludici, e persino esperienze come l’incontro con una psicologa su comportamento e bullismo e una simulazione di processo, rafforza il valore formativo dell’iniziativa. I dettagl. L’assessore ai servizi sociali, Carlotta Lanciotti, ha sottolineato quanto l’iniziativa sia richiesta e desiderata, ringraziando in maniera particolare i volontari della Protezione Civile per la loro grande disponibilità e offrire ai ragazzi attività totalmente inedite e formative. La selezione dei partecipanti avviene in base all’ordine di presentazione della domanda all’Urp del Comune, a partire dal 10 giugno.

È un progetto completamente gratuito, finanziato dal dipartimento e con un e con un contributo comunale. L’entusiasmo dimostrato dai ragazzi lo scorso anno, come evidenziato anche dalla volontaria Paola Tornese, rafforza la speranza espressa da Luciano Pazzi e dall’amministrazione di poter riproporre il campo scuola ogni anno.

Silvio Sebastiani