Torna il Carnevale dell’Avis

La sezione Avis di Porto San Giorgio in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook avverte: "Oggi abbiamo una fantastica notizia per tutti i nostri concittadini: quest’anno torna, per la prima volta dall’ultima edizione del 2017, il Carnevale dei Bambini di Avis. Ci divertiremo con l’animazione di Luca Parigini: musica, tanto cibo e la tradizionale lotteria. Come sempre l’evento è ad accesso libero e gratuito per tutte le famiglie sia di donatori che non. Le tante volte che negli anni passati l’Avis ha organizzato il Carnevale dei bambini, per lo più mascherati, ha riscosso sempre un grande successo. Si prevede che lo realizzerà anche quest’anno. La manifestazione si svolgerà al centro ricreativo Don Bosco (dietro la chiesa di Gesù Redentore) in via Silenzi 10, quartiere sud di Porto San Giorgio, nella giornata di domenica prossima, 19 febbraio, dalle 16 fino alle 20 circa".