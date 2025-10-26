Il Bologna dei sorrisi

Il Bologna dei sorrisi
26 ott 2025
ANGELICA MALVATANI
Torna il concorso di Natale. Presepi, premio per il più bello

Riecco la gara dedicata a chi sa meglio interpretare la natività: dall’8 dicembre al 6 gennaio

Il concorso organizzato da. ll’Unità Pastorale Fermo centro San Domenico, San Francesco e Santa Lucia e la Contrada San Martino

Non è Natale senza il Presepe, e questo lo sanno bene le Parrocchie dell’Unità Pastorale Fermo centro San Domenico, San Francesco e Santa Lucia e la Contrada San Martino, che da 8 anni propongono un concorso di presepi proprio nel periodo di Natale, dall’8 dicembre al 6 gennaio, con l’obiettivo di rendere Fermo Città dei Presepi. L’iniziativa Svicolando fra Presepi a Fermo si presenta più energica che mai, spinta dall’entusiasmo del parroco don Michele Rogante e del priore di Contrada San Martino, Alessandro Montagnoli, che per il Natale 2025 hanno pensato a due importanti novità. Semplice la proposta: invitare i cittadini del centro storico di Fermo ad allestire un presepe o una semplice Natività ad una o più finestre della propria casa, visibili ai passanti, dando vita ad un percorso nei vicoli, vie e piazze davvero unico e suggestivo.

L’invito che ne consegue è chiaro: venire in città e "svicolare" alla ricerca dei presepi allestiti. Presepi che, per partecipare al concorso, dovranno essere esposti dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

L’iscrizione al concorso è gratuita, e non ha limiti di numero.

Originali i premi che verranno consegnati: ai primi 3 classificati, al presepe con più preferenze sui social e alla miglior Via dei Presepi, verranno consegnare delle mattonelle dipinte da Celeste Petrini da appendere al muro proprio accanto alla finestra dove si è allestito il presepe.

Due le novità che contraddistinguono la festa in programma per il 2025: grazie alla collaborazione con Giacomo Borraccini, è stato realizzato il sito internet dell’iniziativa (www.svicolandofrapresepi.it) nel quale trovare tutte le informazioni utili, il regolamento del concorso e l’area dove iscriversi.

Inoltre, grazie ad un PDF ed un qr-code sempre diverso inviato a ciascun partecipante al momento della iscrizione, da appendere accanto al proprio presepe allestito, per tutti ci sarà la possibilità di "svicolare" alla ricerca dei presepi ed esprimere il proprio voto.

