Torna il ’Concorso . Fotografico Gaia’ sul mondo dello sport

Dal primo luglio e per la settima volta consecutiva torna il "Concorso Fotografico Gaia" E’ dedicato allo sport con tema "Uno scatto in movimento" Ne dà notizia Massimiliano Roganti presidente dell’associazione culturale "Sempre Gaia" organizzatrice del’evento. Il concorso è legato al mondo dello sport in tutte le sue forme - spiega Roganti - dalla potenza di un gesto atletico al silenzio carico di tensione prima di una gara, vogliamo raccontare attraverso le immagini l’adrenalina, la fatica, la passione e la determinazione che animano ogni disciplina sportiva. Come sempre il concorso è gratuito e possono partecipare veramente tuttI. Infatti è aperto a fotografi amatoriali e professionisti di qualsiasi età e provenienza. La foto può essere inviata tramite il Messanger della pagina Facebook "Concorso fotografico Gaia" o alla casella info@sempregaia.it. Roganti comunica che è stata apportata una modifica al regolamento: da questa edizione sarà la Giuria a scegliere le settanta foto che entreranno in finale . Ci sarà sempre la possibilità di votare le foto pubblicate nella pag. Facebook, ma sarà il giudizio della nostra a scegliere le finaliste. Durata del Concorso 1 luglio - 24 agosto. Premiazioni il 24 agosto alle ore 19 Arena Europa. L’associazione culturale "Sempre Gaia" organizzatrice dell’evento è nata con lo scopo di diffondere l’amore verso tutte le forme d’arte.