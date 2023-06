Torna il concorso Osvaldo Licini Premi agli studenti dell’Artistico

Dopo la pausa forzata a causa della pandemia, torna il premio Osvaldo Licini promosso dal Rotary Club Porto San Giorgio Riviera Fermana in collaborazione con Liceo Artistico e Comune. Dall’anno rotariano 2006-07 il club sangiorgese si pregia di portare avanti questo progetto. Tutto nasce da un’intuizione del compianto preside Ciro Maddaluno, che, con il presidente del Rotary, Massimo Tudisco, diede inizio al citato premio Licini, che è stato sospeso solo nei tre anni della pandemia), ma che, da quest’anno, riprende slancio. Mattinata emozionante quella trascorsa, nella sala consiliare del Comune, in cui sono stati premiati, divisi in pittura e grafica, i lavori dei ragazzi del liceo. Sono stati assegnati il primo, il secondo e tre terzi premi ex-aequo per ogni sezione. Il Presidente del Rotary Giovanni Tirabassi ha detto: "Li avremmo voluti premiare tutti, ma non abbiamo potuto. Avrebbero meritato di essere premiati anche i docenti, che li guidano". Presenti alla premiazione il sindaco Vesprini, e gli assessori Lanciotti, e Pietracci. Il presidente del Rotary li ha ringraziati insieme alla dirigente Bernardini e a tutti i docenti.