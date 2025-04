Torna il festival ’Armonie della sera’. Le note portano emozioni, storie e voci

La bellezza che si diffonde insieme alle note, in un incontro di emozioni, di storie, di voci e di suoni. È il senso di Armonie della sera, il festival che compie oggi 21 anni e torna a riempire i luoghi più belli delle Marche ma anche di altre cinque regioni d’Italia. Il direttore del progetto, il pianista Marco Sollini, che insieme a Salvatore Barbatano dà vita alla rassegna musicale, parla di un viaggio che si fa proprio per raccontare la bellezza in tutte le sue forme. Ieri la presentazione ufficiale nella sede della Fondazione, il presidente Giorgio Girotti Pucci parla di un’iniziativa nata da lontano e cresciuta tantissimo, portando la musica non solo nel territorio ma anche fuori dai confini regionali: "È vicolo di conoscenza del territorio marchigiano e noi non potevamo non appoggiare questo percorso". Sollini spiega che il festival quest’anno comincia presto, si alza il sipario già sabato 26 aprile in occasione della riapertura della bellissima chiesa di San Marco, a Ponzano di Fermo: "La chiesa di San Marco è il simbolo dell’iniziativa e ci viene restituita, spiega Sollini, con noi c’è sempre il pensiero della nostra madrina, Rosanna Vaudetti. Ripartire dalla chiesa da cui tutto è cominciato è per noi una sorta di ritorno a casa. La storia di Armonie della sera si è diramata nelle cinque province delle Marche ma restando sempre ancorata al nostro territorio, da diversi anni ci siamo spinti oltre il confine marchigiano, saremo su cinque regioni. Il cartellone prevede 44 concerti, con l’ultimo evento a Fermo proprio, sempre nei luoghi d’arte e di bellezza che riconosciamo". Previsti grandi nomi ma anche spazi per i giovani con una collaborazione importante con i conservatori di Fermo e di Pesaro, "restano i comuni legati da sempre con noi, altri se ne sono aggiunti strada facendo, per una serie di concerti che arriveranno fino al 20 dicembre, passando per Roma, la Calabria, Torino, anche qui in luoghi speciali e ogni situazione è studiata e pensata per valorizzare o comunque agganciarsi al luogo in cui si fa il concerto".

Il primo concerto a Ponzano sarà tenuto dal Duo Sollini e Barbatano e poi, un appuntamento dopo l’altro, Laura Marzadori, primo violino alla Scala, Francesco Di Rosa, Gilda Buttà, Giovanni Seneca, solo per citare alcuni dei grandi nomi previsti. Ospiti anche grandi personalità del cinema, da Ornella Muti a Augenio Mastrandrea. Tra i luoghi attraversati Rocca Tiepolo a Porto San Giorgio, l’oratorio di San Filippo Neri di Torino, il santuario della Madonna dell’Ambro, la chiesa di San Filippo Neri a Sant’Elpidio a Mare. A Monte Rinaldo è previso un omaggio a Ezio Bozzo, con il pianista Francesco Mazzonetto, a novembre al teatro delle Api una notte dedicata al tango. Dieci i concerti di cui saranno protagonisti gli studenti dei conservatori, grande l’emozione dei tanti soggetti coinvolti nel territorio.

Il presidente di Marche cultura Andrea Agostini è stato tra i primi a supportare il festival, da sindaco di Porto San Giorgio: "Le amministrazioni cambiano ma le buone intenzioni vanno avanti. Durare da 21 anni vuol dire essere seri e credibili, capaci di avere sostegni forti. Doveroso oggi esserci ancora e sempre con più interesse. La bellezza è l’unico linguaggio universale". Il sindaco di Ponzano parla dell’emozione di riaprire San Marco, una chiesa che è la casa di tutti: "Abbiamo sei date per Armonie della sera, in quello che è un luogo caro a tutti noi e che torna, dopo il dolore del sisma. È un nuovo inizio per tutti, torniamo a casa".

Angelica Malvatani