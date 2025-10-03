Torna il pellegrinaggio tra Francavilla e l’Ambro

Si rinnova puntuale ogni autunno l’appuntamento con il pellegrinaggio fra Francavilla d’Ete e il santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino, iniziativa giunta quest’anno alla sua 4° edizione che si terrà in due giorni e più precisamente il 4 e 5 ottobre. L’iniziativa, nata spontaneamente nel periodo successivo alla pandemia grazie al gruppo guidato da Fausto Splendiani e Fausto Ilari, unisce Francavilla d’Ete al santuario della Madonna dell’Ambro con tappa intermedia a Monte San Martino.

Un percorso di circa 60 chilometri da affrontare in due giorni, tra strade bianche e tratti asfaltati, attraversando borghi autentici e scenari naturali di grande suggestione. Più che un semplice itinerario, il pellegrinaggio rappresenta un’esperienza profonda: un’occasione per rallentare, riflettere, riscoprire la forza della lentezza, il valore del silenzio e il significato autentico della condivisione. Il cammino diventa così ricerca interiore e armonia, sfida fisica e contemplazione.

Il fatto che i partecipanti lo vivano come esperienza spirituale, come prova sportiva o come camminata tra amici, la sua essenza resta immutata: ritrovarsi, sostenersi a vicenda e condividere la gioia del viaggio. Tra boschi, mulini, dolci colline e scorci che invitano a fermarsi, ogni passo si trasforma in racconto e memoria. Ogni sosta custodisce un momento di silenzio o una risata.

Info: Fausto 339-7556557.