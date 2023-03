Torna il Premio donna dell’anno "Rete al femminile tra Comuni"

Giunge alla terza edizione il Premio Donna dell’Anno che, sabato (inizio ore 21,15) vedrà salire sul palco del Teatro delle Api, quattro donne elpidiensi che si sono distinte nel sociale, nel lavoro, nello sport e nella cultura. La particolarità di questo Premio, ideato da Gioia Di Ridolfo e promosso dall’assessorato Pari Opportunità di concerto con le Commissioni Pari Opportunità comunale, provinciale e regionale, con l’immancabile Ant, è che "le candidature sono presentate da parti terze, le nomination sono valutate da una commissione e quest’anno - assicura l’assessora Emanuela Ferracuti - non mancheranno le sorprese".

Sono previsti premi speciali a campionesse sportive elpidiensi che per praticare il loro sport devono andare fuori città "per cui vorremmo essere di sprone per le società sportive locali a investire di più nei settori femminili" aggiunge. L’omaggio che viene reso in questa edizione del Premio è per Marina Ciarrocca, maestra che ha scritto poesie dialettali e che ha lasciato un grande ricordo in città. Ci sarà un momento divertente, anche questo declinato al femminile, con l’esilarante Pizia P. (al secolo Patrizia Mochi, della scuola ‘Magnasarache’ di Pier Massimo Macchini), ma sul palco saliranno anche Alessandra Doria, l’associazione Unisono, l’Artistica Pse, la Virgin Dance Center e Gianluca D’Annibali. "Il Premio nasce in una città che non ce l’aveva e, in questi anni, ci ha permesso di crescere come donne, come persone e come cittadine" spiega l’ideatrice, Di Ridolfo. Un Premio che merita di avere una sua continuità perché, le promotrici dell’evento ne sono certe, c’è ancora un bel po’ strada da fare in tema di Pari Opportunità: a fronte di una crescita nel sociale e in ambito culturale, nel lavoro e nello sport ci sono ancora disparità da superare. Anche per questo "ogni iniziativa è una occasione di crescita. Questo Premio è il riconoscimento della società nei confronti delle donne, del loro ruolo. Noi vogliamo creare una rete tra assessorati e Cpo che nei Comuni del fermano si occupano della tematica" aggiunge la presidente della Cpo provinciale, Francesca Palma. "Porto Sant’Elpidio è stata pioniera in una provincia molto attiva – prosegue la presidente della Cpo regionale, Maria Lina Vitturini – per cui è naturale essere qui per parlare di storie di donne che rappresentano uno stimolo". Importante la presenza dell’Ant: "Ci siamo per avvicinare la gente alla prevenzione, dove si sta registrando un calo di attenzione – fa notare Serena Auciello - tanto che stiamo pensando a un pacchetto di servizi al femminile, anche per andare incontro a difficoltà economiche che, spesso, portano a ridurre proprio questo aspetto". Presenta la serata Wais Ripa. L’ingresso è libero.

Marisa Colibazzi