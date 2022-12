Torna il presepe vivente per tre giorni alle Cisterne

di Gaia Capponi

Ai piedi della ‘Natività’ del Baciccio nella chiesa di San Domenico il vice sindaco nonché assessore delegato alla Cavalcata dell’Assunta, Mauro Torresi,ha preso la parola per primo nel presentare l’evento più solenne del Natale fermano: il presepe Vivente che avrà luogo nelle Cisterne Romane il 6-7-8 gennaio (visite ogni 30 minuti, ore 11-13 e 16-20; biglietto 5 euro con prenotazione a Sistemi Musei). "E’ doveroso ringraziare le molteplici realtà che animeranno la rappresentazione – ha detto Torresi –: una possibilità anche per i numerosi turisti e cittadini che lo scorso anno sono rimasti fuori e che potranno assistervi all’interno di un gioiello la cui unicità in Italia ci rende particolarmente orgogliosi". Un progetto finalizzato a pubblicizzare il patrimonio culturale e artistico della città come ribadito dall’assessore alla cultura Micol Lanzidei: "Le Piscine Romane sono il simbolo della storia di Fermo, un luogo che ha vissuto migliaia di anni fa e che si riempirà di magia, amore e teatro; un luogo in cui si tornerà a vivere. Tutto ciò rende il Presepe Vivente una chicca imperdibile del programma natalizio, un evento lontano dai bagliori natalizi ma carico di profondi significati". A richiamare il culto della patrona cittadina Maria Vergine cui il Palio dell’Assunta è dedicato, il vicepresidente Andrea Monteriù: "L’evento mira a destagionalizzare la manifestazione storica della Cavalcata che raggiunge il suo apice nei mesi estivi; è stata sposata la forma del presepe di San Francesco d’Assisi adeguandola all’interno di una struttura del periodo augusteo di ben 2250 metri quadri per un totale di 30 stanze utilizzata come serbatoio di acqua potabile". Il riconoscimento, conferito lo scorso anno da parte dell’amministrazione comunale all’unanimità, dell’alto valore culturale, sociale e civico alla Cavalcata è stato ricordato dal vicepresidente Roberto Montelpare: "Conseguenza di tale atto è il fattivo impegno dei contradaioli in un periodo festivo in cui non è facile organizzarsi oltre alla positiva apertura aggregativa".

Dunque numeri importanti in ordine alle manovalanze impegnate: "Se come sosteneva il francese Maffesoli ‘il dramma di oggi sono le tribù’, con la Cavalcata stiamo creando una grande comunità – ha concluso il regista Adolfo Leoni – 32 attori e lettori; 7 gruppi teatrali: Insieme, Tiaffe, Favolare, Gli Amici del Teatro, Compagnia Teatrale Palmense, Firmum, Arco; 5 corali: Coro della Cavalcata, Corale Santa Lucia, Coro del Liceo Scientifico Onesti, La Priora, Sant’Alessandro oltre a un quartetto d’archi e singoli strumentisti. Protagoniste saranno le contrade che allestiranno le sale con le rispettive Corporazioni fino a quella finale dove i Priori sveleranno la Natività. Andrà in scena la ‘vertigine di una notte in cui il tempo ha ricevuto consistenza come memoria che penetra il post Christum natum’.