Torna il salone di scarpe e accessori

Dal 13 al 15 giugno 2023 a Milano torna nuovamente in presenza ’Misaf– Milan Shoes and Accessories Fair’, il salone calzaturiero di produttori e brand asiaticicinesi selezionati che vogliono illuminarsi alla piazza europea, e non solo. Misaf è il salone calzaturiero che mira a promuovere la cooperazione industriale, favorendo gli investimenti e gli sbocchi commerciali internazionali. Si propone come il salone calzaturiero di produttori che vogliono aprirsi alla piazza europea, e non solo. Misaf si svolge a Milano, presso Studio 90- East End Studios di via Mecenate 88 a Milano due volte all’anno: a gennaio e a giugno. Cento stand riempiono un’area espositiva di 4000 mq con calzature e accessori adatti ad ogni esigenza: donna-uomo e bambino, scarpe eleganti, casual e sportive: il meglio della produzione di volume in grado di coniugare il rapporto qualità-prezzo-design a favore del grande pubblico del mercato europeo.

v. b.