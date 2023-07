Torna il teatro per i più piccoli Anteprima e poi evento alla Corva

Tappa monturanese per I Teatri del Mondo alla ribalta con cinque spettacoli e un laboratorio in programma da ieri fino al 14 luglio in Piazza Marconi e Piazza della Libertà. Una gustosa anteprima della manifestazione principale che prenderà il via invece il 15 luglio con l’anteprima di sabato nel quartiere Corva di Porto Sant’Elpidio. Per il sesto anno consecutivo Monte Urano ospita l’anteprima del festival elpidiense che nasce dall’intesa tra il direttore artistico Oberdan Cesanelli e l’amministrazione comunale, rappresentata dal primo cittadino Moira Canigola e dall’assessore alle politiche giovanili Loretta Morelli. "I bambini ed i ragazzi sono a tutti gli effetti dei cittadini e quindi è fondamentale dare loro il diritto di essere visti, ascoltati, di farli sentire protagonisti- ha commentato l’assessore Morelli in occasione della presentazione del Festival-. Queste sono le motivazioni che ci hanno spinto a rinnovare con entusiasmo la collaborazione con il festival I Teatri del Mondo che per tre giorni avrà una sua anteprima anche nella nostra città".

I primi appuntamenti sono andati in scena ieri sera: alle 18,15 in Piazza Marconi con la compagnia Lagrù ragazzi e con "Mengone e il mostro della Cantina", uno spettacolo di burattini che ha come protagonista la maschera marchigiana ottocentesca di Mengone Torcicolli e le sue avventure. In serata alle 21,15 in Piazza della Libertà spazio a Veronica Gonzalez con il suo pluripremiato "C’era due volte un piede", uno spettacolo di teatro di figura con i piedi che ha saputo incantare tutte le platee raggiunte. Oggi pomeriggio in Piazza Marconi laboratorio "Ricicla e suona", condotto da Simone Bellezze che insegnerà come realizzare strumenti musicali attraverso del materiale riciclato. In serata in Piazza della Libertà spazio alla compagnia Teatro dei Colori che porterà in scena "Storie di Kirikù" con luci, suoni, immagini che scorrono sul telo della capanna e fanno di questa rappresentazione il racconto della cultura africana. Domani si chiude una tre giorni molto intensa: nel pomeriggio spazio a marionette e burattini con "Il manifesto dei burattini" portato in scena da Vittorio Zanella del Teatrino dell’Es di Bologna mentre a chiudere la rassegna nella serata di Piazza della Libertà "Il brutto anatroccolo" della compagnia Nata Teatro di Arezzo. Lo spettacolo rivisita la fiaba di Andersen con le tecniche del teatro di figura. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.