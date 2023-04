Torna Incipit Stasera arriva Alessio Torino

Il nuovo appuntamento della settima edizione della rassegna Incipit, promossa dall’Associazione Santa Croce, stasera alle ore 21,30, auditorium ‘Della Valle’ di Casette d’Ete è con Alessio Torino, scrittore, docente di lingua e letteratura latina all’Università Carlo Bo di Urbino.

Si parlerà del suo romanzo, appena pubblicato, ‘Cuori in piena’ (Mondadori).

Con stile impeccabile, Torino trasporta il lettore in un’estate calda, malinconica e avvelenata in cui, tra amori estivi e scorribande giovanili, riemergono vecchi attriti e fantasmi del passato. Un romanzo di formazione in cui lo scrittore urbinate affronta un suo tema prediletto, quello dell’adolescenza, ambientandolo in un paesino delle Marche, consegnando al giovane protagonista il dilemma se sia così che si diventa grandi.

Torino, classe 1975,

ha vinto il Premio Bagutta Opera Prima, il Premio Frontino 2020 e il Premio Mondello.

Inoltre Collabora con ‘La Lettura’ del Corriere della Sera.