Torna la benedizione delle croci fatte di canne

Per il settimo anno consecutivo, grazie all’Associazione Santa Croce, oggi pomeriggio alle ore 16 nella Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti, immersa nella campagna di Casette d’Ete rivive l’antica tradizione legata al mondo dell’agricoltura: la benedizione delle Croci di canne con in cima una palma d’ulivo che i contadini piantano nei campi per proteggerli dalla grandine e da tutto ciò che può compromettere il raccolto.

In realtà, a questa tradizione si sta ormai ‘affezionando’ anche chi ha orti o, più semplicemente, vasi sul balcone e in terrazza, e che utilizza le croci come un segno di buona sorte per le proprie, piccole, coltivazioni. L’Associazione Santa Croce, anche stavolta, mette a disposizione di chi non ha modo di procurarsele per proprio conto, qualche decina di Croci di canne (fino a esaurimento) realizzate dagli agricoltori della zona.

Come è consuetudine, la benedizione sarà impartita da don Iginio Marcelli, parroco di Casette d’Ete. In occasione di questa apertura straordinaria, è possibile anche visitare la Basilica.