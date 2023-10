Torna la castagnata in piazza: alle 11 ecco la 28ª edizione

La Pro loco di Monte Vidon Corrado, in collaborazione con il Comune, ha organizzato come consuetudine la castagna in piazza, manifestazione che quest’anno raggiungerà la 28ª edizione e si terrà domani a partire dalle 11 in piazza dell’Amalassunta nel borgo paese. Per l’occasione saranno preparate alcune specialità tipiche: castagne, ma anche spolpatura di carne, salsicce, primi piatti della tradizione, dolci a base di castagne caciù con la fava, vinco cotto e tanto altro ancora. Ad allietare il pomeriggio anche animazioni e giochi popolari. Per volontà dello staff organizzativo sarà organizzata una pesca di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto alla scuola dell’Infanzia di Monte Vidon Corrado per finanziare le numerose attività di laboratorio che si svolgono durante tutto l’anno.