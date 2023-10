Torna la "Festa d’Autunno"

Torna l’autunno e insieme alle castagne, l’uva e il vino nuovo torna la tradizionale festa. Domani e domenica prende vita nella caratteristica cornice del centro storico del paese la 24esima edizione della "Festa dell’Autunno". Una festa mangereccia in cui si potranno gustare tutte le specialità tipiche: vincisgrassi, polenta con sughi gourmet, baccalà con patate, trippa, fagioli con le cotiche, panini con salsiccia, crostini con alici e verza, tomahawk di maiale, spiedini di maiale con formaggio, costine di maiale, patate al forno e dolci autunnali. Il tutto annaffiato da vino, vino cotto e mistrà. Gli stand apriranno il sabato alle 19 e la domenica alle 12. E poi sabato tanta musica con l’esibizione dello storico gruppo Roxy Bar Mario. Un appuntamento assolutamente da non perdere per gli appassionati di cibarie tipiche e di buona musica.