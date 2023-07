Torna la festa del donatore Avis

Dopo diversi anni di stop forzato a causa della pandemia, la sezione comunale dell’Avis di Montegiorgio, ripristina la gioiosa festa del donatore in occasione del 63° anniversario di fondazione. Una festa che in passato ha sempre richiamato la partecipazione di centinaia di donatori di tutta la media Valtenna.

"La nostra benemerita associazione è nata nel lontano 25 aprile 1960 – racconta Marco Armellini, presidente della sezione locale dell’Avis - durante questi anni i presidenti, i consiglieri e i donatori che si sono avvicendati sono stati i protagonisti principali di una lunga storia fatta di amore e solidarietà, che oggi siamo chiamati a continuare e a tramandare. L’assemblea è un momento di dialogo e di confronto fondamentale per la nostra vita associativa e l’occasione per ringraziare i donatori per aver contribuito con il dono del sangue alla salvezza di tante persone. E’ allo stesso tempo un importante momento per incontrare vecchi e nuovi amici, confrontarsi su quanto è stato fatto raccogliendo nuove idee e nuovi propositi per rispondere attivamente alle esigenze dei mutati scenari sociali, economici e sanitari che si stanno presentano".

L’appuntamento è fissato per oggi con inizio alle 19,15 nella chiesa di San Giovanni di Montegiorgio per la Santa messa, in successione ci sarà la deposizione della corono di alloro al monumento del donatore e una conviviale presso il ristorante ‘Oscar&Amorina’. Durante la serata saranno consegnate le benemerenze ai soci donatori in base al numero di donazioni effettuate.

a. c.