Torna la giornata della memoria. Da domani appuntamenti e dibattiti

Come ogni anno l’associazione ‘Casa delle Memoria’ di Servigliano, si prepara con una programma accurato e articolato alla ‘Giornata della Memoria’, un monito dedicato alle nuove generazioni per non dimenticare la storia e le sue aberrazioni. La Shoah è stata senza dubbio una delle tragedie umane che hanno segnato la storia del Novecento, la ‘Giornata della Memoria’ serve appunto a ricordare alla società questi atti, affinché non accadano mai più. L’evento è organizzato dall’associazione ‘Casa delle Memoria’ di Servigliano e Prefettura di Fermo, con il supporto del ‘Tavolo della legalità’ di Fermo e il comune di Servigliano, si svolgerà dal 24 al 27 gennaio. "Quest’anno la Giornata della Memoria avrà un doppio valore – spiega Giordano Viozzi, presidente dell’associazione ‘Casa della Memoria’ – ricorre infatti, l’80esimo anniversario della liberazione del Campo di concentramento di Auschwitz, oltre al valore che questa ricorrenza porta con se. Per questi motivi, abbiamo deciso affrontare questa giornata insieme agli studenti del Liceo artistico Cantalemessa di Macerata e le classi 3 della scuola media dell’Isc di Falerone. Inoltre garantiremo sabato 25 e domenica 26 l’apertura del museo. L’evento a cui teniamo particolarmente e si tratta di una novità, lunedì 27 alla sala degli artisti di Fermo, sarà proiettato in anteprima assoluta il documentario breve di circa 8 minuti realizzato dalla nostra associazione intitolato ‘Servigliano – Auschwitz’. Un documentario che racconta la storia di Grete Schattner, giovane donna di origini ebraiche di Fermo deportata ad Auschwitz dove perse la vita, raccontata dalla figlia Giuliana Vannini".

Il programma partirà domani 24 gennaio alle 18 nella sala San Rocco di Fermo con la presentazione del libro ‘Il razzismo prima delle legge razziali’ di Paolo Giunta La Spada che dialogherà con Francesco Sandroni. Sabato 25 e domenica 26 la ‘Casa delle Memoria’ di Servigliano organizzerà visite guidate di circa 60 minuti al museo e Parco della Pace con orari: 11, 12, 14, 15 e 16. Lunedì 27 gennaio alle 9,30 nel teatro comunale di Servigliano, Conferimento della medaglia al valore Imi ad Armando Luzi, Fiore Mancini e Sesto Ramadori a cura del Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio a seguire visita guidata al Parco della pace. Alle 21 alla sala degli artisti di Fermo proiezione in anteprima del documentario breve ‘Servigliano – Auschwitz’, a seguire il film Il giardino dei Finzi Contini’.

Alessio Carassai