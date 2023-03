Torna la lotteria di Pasqua nei negozi

Vista l’esperienza più che soddisfacente dello scorso anno con la Lotteria di Pasqua ‘Montegranaro ti premia’, sia l’amministrazione che gli stessi commercianti hanno ritenuto che fosse il caso di replicare l’iniziativa, contando di bissare lo stesso successo e fare in modo che i cittadini montegranaresi restassero a fare gli acquisti in città, attirati anche dalla possibilità di vincere premi interessanti. Sono stati stampati 15mila biglietti, suddivisi in 300 blocchetti che sono stati distribuiti ai numerosi commercianti che hanno aderito all’iniziativa (e che sono in numero maggiore rispetto allo scorso anno). Ciascun negoziante provvederà in maniera autonoma e secondo iniziative promozionali, scontistiche o in base ad altre modalità, a consegnare gratuitamente i biglietti a chi effettua acquisti nella propria attività. Il termine ultimo per partecipare a questa lotteria è stato fissato al 15 aprile (la settimana dopo Pasqua), giorno in cui si svolgerà anche l’estrazione dei tagliandi vincenti. I premi consistono in buoni spesa da spendere nei negozi aderenti all’iniziativa. Sono 20 i premi in palio e potranno essere ritirati e spesi entro il 31 maggio.