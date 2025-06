Torna ’La marcia del Solleone’. Una domenica per coraggiosi

Domenica la 45esima edizione de la ‘Marcia del Solleone’, a Montegiorgio, lo staff organizzativo ha ultimato il programma della Marcia, che rappresenta una tradizione radicata nella comunità locale e un immancabile punto di riferimento per gli appassionati di podismo. In ricordo di Luigi Marinucci, Luciano Vita, Mariano Scoccia e Orazio Belleggia, la ‘Podistica Avis - Mobilificio Lattanzi’ di Montegiorgio continua rimboccarsi le maniche per non lasciare nulla al caso e garantire un’esperienza unica e gratificante a tutti i partecipanti.

Quest’anno, l’evento raggiunge un importante traguardo, la 45esima edizione, confermando la sua popolarità. Sarà piazza Matteotti nel centro storico di Montegiorgio, ad accogliere domenica 29 giugno con ritrovo alle 8 e partenza alle 9 la partenza per entrambe le distanze: 10,1 chilometri competitivi e 3,5 chilometri non competitivi, ideale per chi vuole godersi la corsa in un contesto rilassato.

Ricca la dotazione di premi: ai primi tre assoluti uomini e donne, ai primi tre uomini e alle prime tre donne residenti di Montegiorgio, ai primi cinque di categoria uomini e donne tra i 35 e i 60 anni, ai primi tre di ogni categoria uomini e donne sia entro i 34 anni che gli over 60, nonché i gruppi regionali ed extra-regionali con minimo cinque partecipanti.

In collaborazione con l’Archeoclub sezione di Montegiorgio, sarà inoltre offerta agli ospiti che non parteciperanno alla marcia una visita guidata gratuita alla città.

Alessio Carassai