Torna la palestra per la riabilitazione

L’AV4 che annuncia che, dal 2 gennaio, nel polo distrettuale elpidiense, torna la ‘palestrina’ per la riabilitazione. Un ritorno atteso e auspicato a più riprese nel corso degli anni. Quando, nel 2015, l’intera sede del distretto sanitario elpidiense venne trasferita, di sana pianta, all’interno del riconvertito presidio ospedaliero di Sant’Elpidio a Mare, alcuni ambulatori e la palestrina vennero dislocati, in via provvisoria all’interno del poliambulatorio di Porto Sant’Elpidio, in attesa di essere riportati nella loro destinazione originaria e dislocati in spazi a loro dedicati. Alla fine di anni ne sono trascorsi 7 e adesso è giunto il tempo di riportare la palestrina al suo posto. "Nel percorso di riqualificazione e di ampliamento dell’offerta sanitaria del polo distrettuale di Sant’Elpidio a Mare, dal 2 gennaio, sarà possibile dare una ulteriore risposta alle necessità sanitarie del territorio" è la comunicazione del sub commissario per l’AV4 Asur, Roberto Grinta. "L’offerta dei trattamenti riabilitativi ambulatoriali che da alcuni anni non era più presente sarà reintrodotta con l’apertura di una palestra che garantirà le prestazioni per l’utenza esterna" aggiunge Grinta. Nella fase d’avvio, l’attività sarà rivolta prevalentemente a garantire lo smaltimento delle liste d’attesa con attività di supporto al polo di Porto Sant’Elpidio.

Marisa Colibazzi