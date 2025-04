Torna la passeggiata ambientale e sociale ‘Il Mio Passo Libero’

Per la terza edizione la passeggiata ambientale e sociale ‘Il Mio Passo Libero’ si terrà a Falerone, toccando luoghi di interesse paesaggistico e storico. L’iniziativa che si terrà il 21 aprile coinvolgendo l’Amministrazione, la podistica ‘Lattanzi’, l’associazione ‘Parco di San Paolino’, il motoclub ‘Bikers Cave’ e il ‘Lions Club Amandola Sibillini’, il programma oltre all’aspetto promozionale e di aggregazione, avrà anche una funzione sociale, infatti, una volta coperti i costi di organizzazione, il ricavato verrà devoluto all’associazione ‘Anffas Fermana’. Partiamo però con ordine, l’idea ha presso il via da Milena Sebastiani e Gionathan Cipelletti che nel 2019 proposero una passeggiata ambientale fra Visso e Ussita sui luoghi del sisma. Il programma del 21 aprile prevede invece ritrovo nel parco di San Paolino di Falerone, da qui si partirà per una passeggiata a piedi di 8 chilometri che raggiungerà il centro storico, quindi seguendo il sentiero delle antiche fonti, raggiungerà il Teatro Romano di Piane e quindi rientro a San Paolino. "A San Paolino saranno allestiti stand gastronomici e musica live nell’arco dell’intera giornata - spiegano Milena Sebastiani e Gionathan Cipelletti – la passeggiata avrà un costo di 10 euro, mentre con 30 euro è previsto anche un pranzo degustazione allestito dal Biker Cave". Sia i rappresentanti dell’Anffas che dell’associazione Parco San Paolino, hanno espresso grande soddisfazione per l’iniziativa. Non va dimenticato il fatto che il Parco di San Paolino nei progetti dell’Amministrazione rappresenta un’area verde su cui si stanno investendo idee e risorse. "L’iniziativa è bella oltre alla promozione turistica, consentirà di scoprire le bellezze del territorio e fare solidarietà doce il sindaco Altini –. Abbiamo già ottenuto un finanziamento di 300.000 euro per il recupero delle due Torri di San Paolino, i lavori inizieranno in estate".

Alessio Carassai