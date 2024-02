Torna la rassegna ‘Chi dice Donna…’

Dopo il successo raccolto lo scorso anno, è stata presentata ufficialmente a Montegiorgio la seconda edizione della rassegna ‘Chi dice Donna…’. manifestazione che si svilupperà fra domani 16 febbraio e fino al 10 marzo per celebrare la festa della donna, ma soprattutto le tante sfaccettature della femminilità. Un evento fortemente voluto dall’Amministrazione, in particolare dalle tre assessore: Maria Giordana Bacalini, Lorena Marzialetti e Michela Vita, con il sostegno della Commissione per le pari opportunità della Regione Marche. Quest’anno sono stati raddoppiati gli eventi, ben sei, tutti di grande spessore culturale, per celebrare la bellezza della donna attraverso il linguaggio universale dell’arte. Si parte domani alle 18,30 con l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Maree, Donne in rivolta’ del fotografo maceratese Claudio Colotti, che sarà presente all’apertura. L’esposizione allestita nei locali di palazzo Sant’Agostino, resterà aperta al pubblico con ingresso libero fino al 28 febbraio, saranno presentante 46 foto in bianco e nero.

Si proseguirà il 2 marzo con un doppio appuntamento. Alle 15 a palazzo Passari ci sarà una passeggiata letteraria e un incontro di scrittura creativa dal titolo ‘De-scrivere la maternità’, con le scrittrici Daniela Zepponi del blog ‘C’era una Mamma’ e Silvia Alessandrini Calisti, creatrice del sito mamme.marchigiane.it. Alle 18 a palazzo Sant’Agostino, concerto al femminile con le musiciste Daniela Carlini (violino) e Daniela Fiorani (pianoforte), ingresso libero. L’8 marzo, dalle 18:30, aperitivo e film a sorpresa al cineteatro Manzoni, la serata è gratuita gradita la prenotazione al numero 366-2047003. Il 9 marzo alle 17 a palazzo Passari, si terrà la seconda edizione del premio ‘Donne Eccezionali Montegiorgesi’, riconoscimento dedicato alle figure femminili del territorio che si sono distinte nel sociale, culturale, sportivo e professionale. E a decidere le premiate sarà la neonata Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Montegiorgio, che verrà presentata in quell’occasione. A seguire una conviviale cena alla vineria ‘Sassinpiazza’, al costo di 30 euro ( per info e prenotazione 0734-952066). A chiudere la rassegna domenica 10 marzo alle 21,15 al Teatro Domenico Alaleona uno spettacolo di alto profilo con Giobbe Covatta e Carlotta Vagnoli dal titolo ‘Il Gender Gap’, con una riflessione sulle parità di genere, per prenotazioni si può accedere alla piattaforma ciaotickets.

Alessio Carassai