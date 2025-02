La stagione del Teatro Domenico Alaleona continua senza sosta. Dopo il successo della stagione di prosa con ‘Boston Marriage’ di ieri sera, oggi alle 17,30 torna la rassegna ‘Magical Afternoon’ con Cesare Catà. Nell’ombra di Cesare, Shakespeare nascose la luce di Elisabetta. Attraverso il copione che racconta l’assassinio delle idi di marzo che sconvolse il mondo, il mastro William affrescò anche la situazione politica del suo tempo, la natura stessa del potere, e il perché le storie e la capacità retorica di narrarle, ciò che oggi viene definito storytelling, siano alla base di ogni nostro credo, anzitutto politico. Sarà proprio questa la traccia della bellissima rappresentazione in programma per oggi nel teatro montegiorgese con ‘Prestatemi orecchio. Lezione-spettacolo sul Giulio Cesare e l’arte della retorica’, proposta da Cesare Catà. Gli incontri con il filosofo sangiorgese nel corso degli anni ha sempre raccolto molto pubblico. Per info 0734-952066.