Torna la rimpatriata di residenti ed ex di Montotto e Piaggiole

Torna domani, dopo tre anni di sospensione a causa dell’epidemia da Covid-19, la rimpatriata dei residenti ed ex residenti delle frazioni Montotto e Piaggiole di Monterubbiano, giunta alla 34esima edizione. Grazie all’intraprendenza del promotore della festa, Antonio Evandri, la tradizione del rimpatrio torna a svolgersi con la consueta gioia del ritrovarsi tra generazioni diverse di residenti ed ex residenti emigrati anche fuori regione, ma originari delle due frazioni. La festa si terrà, nel pieno rispetto della tradizione storica, domani, giornata della domenica delle Palme e si aprirà alle 10 con la celebrazione eucaristica nella chiesa di Montotto, durante la quale saranno ricordati in preghiera i residenti ed ex residenti venuti a mancare negli anni. Un ricordo speciale sarà riservato a don Gabriele Moroncini, parroco della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Rubbianello di Monterubbiano, venuto a mancare all’affetto di tantissimi residenti e persona attentissima alla rimpatriata, da sempre fondata sul valore delle relazioni umane da nutrire e da tramandare. Alla messa seguiranno allegria e convivialità per un pomeriggio da condividere all’insegna di racconti, storie di vita che si intrecciano e aneddoti del passato che hanno segnato il tempo dei singoli e della collettività. Un pranzo sempre speciale, infatti, quello della rimpatriata, dove non mancano mai momenti di pura emozione. Uno di questi, sarà affidato alla declamazione di una poesi edi Antonio Evandri, che oltre ad essere promotore dell’iniziativa, è anche meticoloso organizzatore della stessa. A lui il plauso della comunità residente ed ex residente, per l’impegno profuso.

Paola Pieragostini