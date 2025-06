Torna l’Air show, cambia la viabilità

In vista dell’Air show delle Frecce tricolori di oggi (prove) e domani, il Comune di Porto San Giorgio ha predisposto un piano che modifica il transito e la sosta dei veicoli nelle aree interessate alla manifestazione. Sabato 21 e domenica 22 giugno sarà in vigore il divieto di sosta dalle ore 12 alle 20, sul lungomare Gramsci (tra il confine Nord e l’intersezione con via Le Marine) e in via Marche (tra la Statale Adriatica e il lungomare Gramsci). Alle ore 13 scatterà, nelle stesse vie, anche il divieto di transito.

Domenica 22 giugno sarà allestita un’area di sosta nei pressi del Palazzetto dello sport. Dalle 12,30 alle 16 sarà attivo il servizio gratuito di bus navetta verso il centro (ogni 30’). A fine evento, dalle 18,30 alle 20, le corse riprenderanno per il rientro.

Visto l’elevato numero di presenze attese, la Polizia Locale consiglia di utilizzare mezzi di trasporto alternativi all’auto e di considerare che le aree per la sosta saranno al completo fin dalle prime ore del mattino. Apposita segnaletica indirizzerà gli automobilisti in A14 a preferire l’uscita di Porto Sant’Elpidio. Una soluzione indicata per raggiungere il centro è l’uso del treno.