Torna ‘Libro Vivo’: festival, mostra-mercato e tante iniziative

La lettura spinge all’autodeterminazione, rafforzando la capacità analitica del pensiero rendendo più consapevoli. Sono questi gli obiettivi con cui oramai da 10 anni viene organizzata a Montegiorgio il Festival e mostra mercato di libro per ragazzi ‘Libro Vivo’, che si terrà presso la biblioteca comunale ‘Germano Liberati’ dal 16 al 30 aprile. La manifestazione rientra all’interno della programmazione di ‘Città che Legge’, bando nazionale che ha consentito all’Amministrazione di Montegiorgio di beneficiare di un contributo di 20.000 euro da destinare al progetto ‘Human libraries e moderni narratori’. Un sistema che attraverso le associazioni, ha permesso di istituire un ‘Patto per la lettura’ un modello di promozione di eventi che coinvolge lettori di tutte le età, oltre all’istituzione di un concorso dedicato ai bambini e alle scuole. La mostra mercato ‘Libro Vivo’ sarà allestita all’interno dei locali del chiostro Sant’Agostino, e oltre ai tanti testi di narrativa che saranno messi a disposizione dei visitatori, tutti i giorni si terranno incontri con gli autori di libri con particolare riferimento ai testi per bambini, fra questi spiccano nomi come Luca Tortolini, Daniele Aristarco, Igor De Amici e Paola Luciani, Francesca Barigelli e Grazia Gugliormella solo per citarne alcuni; ma anche laboratori dedicati alla storia e tradizioni del territorio, corsi di lettura per genitori e molto altro ancora. La mostra sarà visitabile con possibilità di acquisto dei testi tutti giorni con orario 16-19, per info sarà sufficiente visitare il profilo face book della biblioteca comunale che sarà aggiornato con gli appuntamenti giornalieri. L’assessore alla cultura Michela Vita, che ha fortemente voluto ‘Libro Vivo’ per sensibilizzare le giovani generazioni alla lettura sta raccogliendo grandi risultati.

Alessio Carassai