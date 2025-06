Torna l’indie del NoSound Fest. Da Tananai a Caparezza

Il ‘NoSound Fest’ di Servigliano giunto alla sua XI edizione si riscopre sempre di più un evento di caratura nazionale atteso e celebrato da artisti affermati ed emergenti. E’ stata presentato ieri al ‘Teatro Ideale’ di Servigliano l’edizione 2025 del ‘NoSound Fest’, evento che si svolgerà da venerdì 11 al 25 luglio al ‘Parco della Pace’, contenitore unico e apprezzato per la sua storia e poliedricità. Il cartellone presenta cinque attesi appuntamenti: si parte venerdì 11 luglio con Fabri Fibra uno dei più grandi interpreti del rap con 20 anni di carriera alle spalle, il 12 luglio Lazza personaggio che conta già 1 disco di diamante e 102 di platino; il 18 luglio Tananai che presenterà i brani dei suoi nuovi album; 19 luglio Capo Plaza con Arti5ive; a chiudere il 25 luglio gli ‘Afterhours’ formazione originale che si ritrova dopo 20 anni per celebrare le canzoni della ‘Ballate per piccole iene’.

"11 Anni di NoSound Fest non è una cosa da poco – commenta il sindaco Marco Rotoni – un appuntamento di richiamo per gli appassionati di musica, ma anche un contenitore prezioso capace di dare valore al senso di comunità che ospiterà le associazioni Avis, Admo e Lilt con i loro stand per portare fra i giovani i valori del volontariato e del dono. Dobbiamo ringraziare la ‘Best Eventi’ che ci ha accompagnato in questa avventura; la Pro loco che si occupa di accoglienza e i Rioni l’energia propulsiva che da spinta a tutte le nostre iniziative".

"Ormai questo evento conta su un sistema collaudato – dichiara Danilo Viozzi coordinatore del festival – la logista è stata riconfermata in toto, nel corso del tempo siamo divenuti consapevoli che Servigliano può ospitare manifestazioni come questa che porta visibilità, ma è anche una lezione di sostenibilità. Al termine di ogni concerto ci sono gruppi di ragazzi che si impegnano a ripulire il parco e anche questo è un valore aggiunto".

Passiamo alla parte artistica illustrata da Andrea Cipolla e Paolo Basile della ‘Best Eventi’ che organizzano gli spettacoli. "Siamo partiti 11 anni fa con tanta volontà e incoscienza – commentano Cipolla e Basile – oggi il NoSound Fest è una realtà conosciuta da tutti gli artisti nazionali che vogliono venire a Servigliano. Quest’anno abbiamo 5 spettacoli molto variegati fra loro e abbiamo già una data per il 17 luglio 2026 con Caparezza. Le prevendite stanno andando bene e sono aperte sulle piattaforme TicketOne, Ciaotickets e Ticketmaster".

Alessio Carassai