Torna l’International Oboe Competition

Torna quest’anno il prestigio dell’International Oboe Competition, concorso storico a cadenza triennale che Petritoli dedica al maestro Giuseppe Tomassini. Storia e cultura della musica si fondono alla promozione del borgo e della comunità che lo abita, grazie alla rassegna che si svolgerà dal 4 al 7 dicembre e che quest’anno incontra il coinvolgimento delle scuole. Il concorso, unico nelle Marche e tra i rarissimi d’Italia, vede in ogni edizione la partecipazione di musicisti provenienti da tutto il mondo, attirati a Petritoli, per l’opportunità di essere valutati da giurie competenti e di altissimo livello professionale. Lo stesso prestigio dei premi riconosciuti ai vincitori, esprime la validità del concorso. I primi tre classificati riceveranno infatti 5mila, 3mila e 1.500 euro in denaro, meritati a seguito delle prove d’esame. Alla direzione artistica dell’edizione 2025 dell’International Oboe Competition, è confermato Lorenzo Luciani titolare della cattedra di Oboe al conservatorio Pergolesi di Fermo, affiancato nell’organizzazione, dall’orchestra Sinfonica di Pesaro che sarà protagonista delle serate finali al teatro dell’Iride. Il concorso per oboe, non è solo competizione musicale, ma rappresenta un omaggio a Giuseppe Tomassini e motivo di coinvolgimento della comunità petritolese. Nato nel 1915 proprio a Petritoli, Tomassini è stato musicista di rare qualità artistiche ed umane, unanimemente riconosciuto come uno dei maestri della scuola oboistica italiana. E’ in onore della scuola, istituzione custode di orientamento nei cambiamenti epocali, che i partecipanti al concorso incontreranno gli alunni dell’Isc, per esperienze formative che uniscono la conoscenza dell’oboe e della musica al valore umano fatto di passione e sacrifici, che si cela dietro ogni musicista. Per quanto il concorso abbracci quasi trent’anni di storia di Petritoli ed ogni amministrazione comunale abbia saputo mantenerne fede all’orgoglio, il sindaco Luca Pezzani e la sua Giunta, hanno voluto e vogliono potenziare la rassegna conferendole anche un valore di comunità.

"Nella logica del coinvolgimento nei quattro giorni del concorso – commenta Pezzani – per la passata edizione mettemmo a disposizione dei partecipanti gli immobili del centro storico sfitti, dove si sono tenute le prove. L’iniziativa permise di vivere Petritoli invasa dalle note, creando belle emozioni condivise. Quest’anno la stessa condivisione la vivremo con incontri a scuola e allo stesso tempo, accoglieremo i partecipanti ed i maestri della prestigiosa giuria, sempre lieti di promuovere il borgo, anche, grazie a questo concorso di elevata caratura". Paola Pieragostini