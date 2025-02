Torna ’San Giorgio in ... Canto’. L’appuntamento è il 23 marzo

E’ stata fissata per il 23 marzo, alle 21 nel teatro comunale, la data di svolgimento della terza edizione di "San Giorgio in ... Canto", il festival canoro di Porto San Giorgio ideato e diretto dal maestro Valerio Marcantoni di ’Musical Insieme’. Le prime due edizioni hanno fatto registrare un ottimo successo sia di partecipanti al concorso che di pubblico. Tanto da far dire all’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti, che si tratta di un super evento, il primo del genere organizzato a Porto San Giorgio. Si è detta orgogliosa di averlo avallato e che merita di essere inserito nel cartellone delle manifestazioni. Inoltre ne augura la ripetizione negli anni tanto da divenire un evento caratterizzante la città di Porto San Giorgio e per il quale auspica lunga vita.

Il festival avrà come presentatrice d’eccezione, la dottoressa, Maria Teresa Scriboni, che ha gestito le prime due edizioni in maniera impeccabile. I concorrenti vengono suddivisi in tre categorie in base all’età: prima categoria dai 10 ai 18 anni, seconda dai 18 ai 40 anni, terza over e cantautori. A giorni verranno comunicate le modalità di intervento. Le canzoni potranno essere cover o inedite, gli autori delle canzoni inedite dovranno far pervenire tramite raccomandata spartito, testo e base con il canto oltre a riferimenti personali. La commissione giudicatrice sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le canzoni ammesse alla prova e alla serata finale.