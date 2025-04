Torna ‘The Zelda congress’: "La costruzione del futuro passa attraverso i bambini"

La parola Zelda significa ‘felicità benedetta’ è un termine che contiene storie e speranze e che è diventata il titolo di una serie di congressi che hanno un solo obiettivo: diffondere la cultura dell’ambiente, della prevenzione, della costruzione del futuro proteggendo i bambini. È alla settima edizione il ‘The Zelda congress’, il contenitore scientifico culturale promosso dal Rotary club nelle sedi di Montegranaro, Fermo, Porto San Giorgio e Alto fermano Sibillini. Importante la collaborazione dell’Ordine dei medici, la presidente Annamaria Calcagni sottolinea che il percorso Zelda sollecita riflessioni importanti, mettendo al centro l’uomo, il bambino e l’ambiente: "Conosco lo spirito del Rotary da tanti anni, lo vivo con mio marito. Da sempre il club mette attenzione al tema della salute, per esempio con la campagna di vaccinazione contro la polio è quasi stata eradicata. Per noi esserci a questo appuntamento è importante, in un tempo in cui la medicina è sempre più alle prese con la cronicità. Per questo è importante parlare di prevenzione e stili di vita, il 5 aprile alle 8,30 noi ci occuperemo di affrontare i temi legati al ‘bambino speciale, ai moderni approcci diagnostico terapeutici, un incontro dedicato a tutto il personale sanitario con la partecipazione di importanti specialisti da Ancona e dal nostro territorio. È un evento accreditato per i medici ai fini della formazione. L’obiettivo è proteggere i bambini e aiutare le famiglie che oggi fanno sempre meno figli".

A illustrare il programma del congresso che di fatto si sviluppa su quattro giorni è Andrea Carloni, insieme ai rappresentanti di tutti i club coinvolti. Il primo appuntamento è venerdì alle 16 al Fermo forum, ospite d’onore la docente di psicologia dello sviluppo e dell’educazione Daniela Lucangeli, insieme con Giovanni Cipollari del Cvm. A moderare l’incontro Graziella Santarelli, presidente dell’associazione La terra degli Arcobaleni che spiega: "Parleremo delle difficoltà dei giovanissimi, con la grande esperienza e capacità di Daniela Lucarelli. Ci ha concesso la sua presenza, per noi è un dono visto che è impegnata per i prossimi due anni già. È un incontro a cui i docenti possono accedere come formazione professionale ma è aperto a tutti, proprio per capire come possiamo stare vicini ai nostri ragazzi, da genitori, da educatori".

Per il Rotary è un evento di grande spessore, per portare avanti un impegno concreto nei territori e nel mondo. I rappresentanti dei vari club del territorio sottolineano il valore di lavorare insieme per costruire una cultura della salute e del futuro. dopo questo fine settimana il congresso torna il 16 maggio alle 15 all’hotel Horizon di Montegranaro per parlare di ‘Acqua, il respiro del pianeta che vive’, con tantissimi ospiti ed esperti a parlare di una priorità assoluta, quella di provare a garantire acqua di qualità a tutti. Il 17 maggio ci si sposta alle 8,30 al teatro La Perla di Montegranaro per la premiazione del concorso per le scuole sul tema ‘L’uomo, il bambino e l’ambiente’.

Angelica Malvatani