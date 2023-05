Torna TiRotary Screening nelle scuole

Visto l’ottimo riscontro ottenuto nelle precedenti edizioni, il Rotary Club di Montegranaro ha voluto confermare, anche per il 2023, l’iniziativa TiRotary, screening tiroideo per gli alunni delle terze classi delle scuole medie di Sant’Elpidio a Mare e di Montegranaro. In tutto sono circa 250 gli studenti che saranno sottoposti a questo esame gratuito (su autorizzazione dei genitori) a scopo preventivo che, tuttavia, nelle precedenti edizioni, ha consentito di riscontrare, in qualche caso, l’insorgere di alcune situazioni critiche, permettendo così ai genitori di intervenire tempestivamente per risolvere il problema.

"È una iniziativa che riteniamo di grande utilità, che portiamo avanti dal 2012 e che vede sempre una pronta collaborazione e condivisione da parte dei due istituti scolastici coinvolti – dicono i rotariani del club di Montegranaro, presieduto da Stefano Santoni – e, allo stesso modo, troviamo piena disponibilità nei medici che, a titolo gratuito, mettono a disposizione la loro professionalità per questo screening che viene effettuato direttamente nelle scuole, grazie alle apparecchiature fornite da Luigi Parmegiani".

Il 9 e il 15 maggio lo screening tiroideo sarà effettuato sui ragazzini (circa 130) della scuola media ‘Bacci’ di Sant’Elpidio a Mare, dal dottor Matteo Verdecchia, mentre a Montegranaro, sarà dedicata ai 120 alunni, la giornata del 15 maggio grazie alla disponibilità dei dottori Luigi Taccari e Jarno Morbiducci. Ma il Rotary Club di Montegranaro ha da sempre un bel rapporto con le scuole tanto che, nei giorni scorsi, al teatro ‘Cicconi’ si è tenuta una interessante conferenza su ‘La numismatica a scuola’ rivolta agli studenti delle terze classi delle scuole medie dei due Comuni, presenti i rispettivi primi cittadini, le dirigenti scolastiche e i comandanti di stazione.

m. c.