Tornano i campionati di biliardo : "Piazza Sagrini location magica"

Torna il grande biliardo a Fermo, torna ad aprirsi Piazza Sagrini per un mese intero, da qui al 4 maggio quando si chiude la manifestazione con una diretta su Rai Sport. Un evento che porterà in città tanti appassionati dal 22 aprile al 18 maggio, l’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini parla di un evento immenso che davvero è vetrina di qualità per Fermo: "Nelle prossime settimane avremo circa dieci eventi di questo livello, manifestazioni che portano vitalità e turismo e dunque economia". Il campionato provinciale, che è a Fermo dal 2000, è organizzato dalla Fisb, in collaborazione con Asd Fermo2000 e il patrocinio del Comune e del Coni. Francesco Andrenacci è uno degli organizzatori storici, si dice emozionato e felice di confermare un appuntamento fisso nel settore. Pavio Migliozzi per la Fisb nazionale sottolinea: "Piazza Sagrini è una location magica per noi, è una tappa che dura da tanti anni, speriamo che sia un connubio che possa proseguire nel tempo. Tutti i giocatori di tutte le regioni d’Italia si sono sempre trovati bene qui a Fermo, è un orgoglio portare qui l’evento".

Simone Cardelli, il nuovo presidente regionale comitato Marche Fisb parla di una scelta scontata proseguire con la collaborazione con Fermo: "Per la prima volta avremo la diretta Rai Sport sul canale 58 per l’evento finale, dalle 14,30 di domenica 4 maggio, un’occasione incredibile. Raccolgo il testimone da Francesco ma davvero andiamo avanti. Iniziamo il 25 aprile con la fase finale di campionato nazionale a squadre di goriziana, qui si assegna anche il titolo italiano master boccette che è la categoria più alta, sono solo 16 gli atleti che partecipano, i migliori. Abbiamo in programma qualche migliaio di partite, ci saranno tantissime persone al lavoro, dall’organizzazione all’arbitraggio, senza l’Asd Fermo2000 non riusciremmo a fare niente. Tutti quelli che vengono portano famigliari e accompagnatori perché si dicono sempre tutti innamorati della città". Il biliardo a Fermo è il nome della manifestazione, il grosso del movimento marchigiano è legato alle boccette ma c’è anche molta stecca, ci saranno atleti di altissimo livello e personalità del settore, c’è un progetto con le scuole per provare a portare l’attività del biliardo in classe, per arrivare ad un campionato regionale studentesco, per quello che è uno sport a tutti gli effetti. Alla presentazione erano presenti anche Marco Santarelli, delegato Fisb per le province di Ascoli e Fermo, oltre a Danilo Belà, presidente Asb Fermo2000.

